Scienziati vogliono far riconoscere un ottavo continente: Zealandia

Roma, 17 feb. (askanews) - Un nuovo continente potrebbe aggiungersi a quelli che già conosciamo. Si tratta di Zealandia, il territorio quasi del tutto sommerso, che gli scienziati stanno cercando di far riconoscere come un continente a se stante. Lo raccontano oggi la Bbc e diversi altri media britannici.

In un articolo pubblicato dal Geoligical Society of America's Journal, i ricercatori hanno scritto che il continente sommerso misura qualcosa come 5 milioni di chilometri quadrati. Il 94 per cento di queste terre sono sommerse, il 6 per cento è emerso e si tratta, prevalentemente, delle due isole che formano la Nuova Zelanda più la Nuova Caledonia.

Perché un territorio venga riconosciuto come continente, devono essere soddisfatti quattro criteri: elevazione rispetto alle area limitrofe, una geologia specifica, un'area ben definita e una crosta più densa rispetto al fondale oceanico. Non c'è tuttavia un organismo internazionale che riconosce i continenti.