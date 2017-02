Sci, è oro anche femminile nello Slalom a Giochi Militari Sochi

Sochi, 26 feb. (askanews) - Tra i paletti un'Italia eccellente anche al femminile. È un altro trionfo nello slalom ai giochi di Sochi, dopo il podio tricolore di ieri per la gara maschile, questa volta è Irene Curtoni a fare il miglior tempo, lasciandosi alle spalle la bielorussa Maria Shkanova e la francese Laurie Mougel. Quarta classificata un'altra italiana Michela Azzola.

La Curtoni nei giorni scorsi ha dimostrato di prendere la gara in scioltezza, pubblicando sul suo Instagram una foto con due militari russi (particolarmente seri), e commentando in inglese: "Welcome to Sochi! Big smiles with my new friends ??!" Ma evidentamente la serietà dei due gli ha portato bene.

E per l'Italia è doppia soddisfazione perchè si guadagna nel medagliere l'oro anche per la squadra, compreso l'ottavo posto di Martina Perruchon, valdostana, classe '96.

La gara si è tenuta nel centro sciistico "Rosa Khutor" di Sochi-Adler, dove sono in corso i Giochi militari mondiali invernali, III edizione.