Roma, 24 gen. (askanews) - Al termine di un'intera carriera dedicata al Parlamento europeo, il socialdemocratico Martin Schulz è pronto ad affrontare Angela Merkel a settembre nella corsa per la cancelleria, forte di una consolidata reputazione a Bruxelles, ma ostacolato da una totale mancanza di esperienza politica in Germania.

Rimasto fino ad ora lontano dalla giostra politica tedesca, Schulz, che ha lasciato la sua poltrona a Strasburgo a metà gennaio dopo cinque anni come Presidente del Parlamento, gode in Germania di una popolarità quasi pari a quella della Cancelliera cristiano democratica.

A dicembre, Schulz raccoglieva quasi il 57% dei sondaggi, quasi quanto quelli della sua rivale Merkel, che corre per un quarto mandato consecutivo. Ma il partito di Schulz, la Spd, è ai minimi storici, attorno al 20% , 15 punti in meno della Cdu.

Sempre pronto a difendere l'Unione europea (in una Germania dove l'euroscetticismo è in crescita), noto per la sua franchezza, Schulz, 61 anni, che è stato scelto dal suo partito come "garante di un modello socialdemocratico" in un "periodo molto difficile", è pronto a lanciare il guanto di sfida.

"Oggi è una giornata speciale, che mi commuove molto - ha detto pochi minuti dopo l'annuncio della sua candidatura al termine di un vertice dell'Spd a Berlino - Vogliamo vincere le elezioni, per rendere migliore la vita della gente", ha promesso Schulz sul suo account Twitter.

Oggi il presidente dell'Spd, Sigmar Gabriel, ha detto di rinunciare alla propria candidatura a cancelliere e anche all'incarico di presidente del partito socialdemocratico.