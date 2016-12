Mosca, 29 dic. (askanews) - Non c'è stata una esplosione a bordo del Tupolev 154 precipitato nel Mar Nero il giorno di Natale pochi minuti dopo il decollo da Sochi, ma cinque giorni dopo ancora non si può escludere un'azione terroristica all'origine dello schianto costato la vita ad oltre 90 persone. Lo ha dichiarato un rappresentante del ministero russo della Difesa oggi in conferenza stampa a Mosca.

"Siamo giunti alla conclusione che non c'è stato un atto di terrrorismo, o meglio, non c'è stata un'esplosione a bordo. Ma per il momento non escludiamo questa ipotesi dalle indagini", ha detto il capo del Servizio sicurezza voli delle Forze armate russe Sergey Bainetov, precisando che le prime informazioni ottenute dalle scatole nere non forniscono dati su un problema tecnico. Una situazione "particolare" a bordo dell'aereo che doveva portare in Siria tra l'altro il celebre Coro dell'Armata rossa "si è creata nel giro di 10 secondi" e il volo è durato in tutto 70 secondi. In ogni caso, ha aggiunto Bainetov, non tutti i dispositivi di registrazione parametrica sono stati recuperati

E sulle indiscrezioni che hanno fatto trapelare alla stampa le conversazioni degli ultimi istanti tra i piloti il ministero della Difesa ha annunciato un'indagine.