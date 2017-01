Scandalo Corea del Sud, domani si decide su arresto erede Samsung

Roma, 15 gen. (askanews) - I procuratori sudcoreani che indagano sul grande scandalo che ha coinvolto la presidente Park Geun-hye, sottoposta a processo di destituzione, decideranno domani se arrestare l'erede del grande gruppo industriale Samsung, uno dei principali al mondo, per presunte tangenti.

Lee Jae-yong, vicepresidente della Samsung Electronics e figoio dell'attuale presidente Lee Kun-hee, è accusato di aver approvato la decisione di pagare l'amica di lungo corso di Park, Choi Soon-sil, per assicurarsi decisioni favorevoli.

Lee jr. è stato a lungo interrogato la scorsa settimana come sospettato, assieme ad altri tre alti dirigenti di Samsung. "Prederemo una decisione lunedì...sull'eventuale arresto di Lee, tenendo presente la complessità e il significato del caso", ha dichiarato Lee Kyu-chul, portavoce del pool di procuratori incaricato di indagare sullo scandalo.

I magistrati puntavano a prendere la decisione oggi, ma la procedura legale è complicata e i tempi si sono allungati anche "alla luce del significato del provvedimento", ha detto il portavoce.

Lo scandalo ha sconvolto la vita politica ed economica della Corea del Sud. Tutto è incentrato su Choi, amica di lunga data della presidente e rappresentante di un culto sciamanico, la quale avrebbe usato la sua influenza sulla leader per raccogliere denaro - "donazioni" - per qualcosa come 70 milioni di dollari. Choi è stata arrestata, mentre Park ha subito dal parlamento un voto di impeachment. Rimane formalmente presidente in attesa di una conferma della destituzione da parte della Corte suprema.

Samsung è un gigante dell'economia sudcoreana. E' un "chaebol" (conglomerato) che copre i più disparati settori: dall'elettronica agli hotel. Rappresenta qualcosa come il 20 per cento del prodotto interno lordo della Corea del Sud. E' numero uno al mondo nel settore chiave degli smartphone.

Recenti problemi di salute hanno costretto il numero uno del gruppo a letto e il figlio ha assunto una centralità sempre maggiore. In particolare l'accusa sospetta che le tangenti pagate Choi - nella forma di denaro ma anche di corsi di equitazione per la figlia di Choi in Germania - siano serviti per aassicurarsi la luce verde del governo alla fusione tra due unità della Samsung, le insutrie Cheil e la Samsung C&T. Si tratta di un'operazione fondamentale nel processo di trasferimento del potere interno al chaebol tra la seconda e la terza generazione della famiglia.

(Fonte Afp)