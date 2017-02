San Valentino, in Australia è allarme truffe ai cuori solitari

Sydney, 13 feb. (askanews) - L'amore è nell'aria per San Valentino, ma in Australia, Malaysia e Singapore le autorità i lanciano l'allarme: è in agguato la truffa online ai danni dei cuori solitari, soprattutto attempati. Secondo l'autorità australiana per la difesa dei consumatori, le truffe sentimentali costano agli australiani più di qualunque altra forma di truffa e gli over-45 sono i più colpiti. Le vittime vengono convinte ad affidare i loro risparmi a sconosciuti in cambio di promesse d'amore.

"I truffatori sentimentali diventano sempre più manipolativi, così, se per San Valentino cercate l'amore in rete, è assolutamente fondamentale riconoscere i segnali l'allarme" ha detto la vicepresidente dell'autorità Delia Rickard. "I truffatori creano profili molto credibili, rubando anche le identità di persone reali, affidabili. Se incontrate qualcuno che vi sembra troppo bello per essere vero, fate qualche ricerca per verificate che sia reale".

A Kuala Lumpur, le polizie di Malaysia e Singapore hanno annunciato l'arresto di 27 persone, tra cui 11 nigeriani, il cui Paese è tristemente noto per le truffe finanziarie offshore, in un'operazione congiunta contro un'organizzazione che derubava le persone in cerca di un partner. Nel 2016 nei due Paesi vicini sono state ingannate 108 persone, molte delle quali anziane, a cui è stato sottratto l'equivalente di 4,9 milioni di dollari, hanno detto le autorità malesi.

"I membri dell'organizzazione usavano parole ed emozioni potenti per predare le vittime solitarie, usando solo messaggi di testo, mai conversazioni faccia a faccia o telefoniche" ha spiegato Acryl Sani, direttore del dipartimento reati commerciali della polizia malese. Il collega di Singapore David Chew ha spiegato che le truffe online diventano sempre più complesse e transnazionali. "Ai criminali che pensano di nascondersi dietro lo schermo dell'anonimato offerto da internet per perpetrare i loro reati, vogliamo dire che il crimine non paga" ha detto.

