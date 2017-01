Salta capo comunicazioni Cons. sicurezza nazionale scelto da Trump

Roma, 16 gen. (askanews) - Monica Crowley, la commentatrice conservatrice scelta da Donald Trump per una posizione al vertice delle comunicazioni del National Security Council, ha deciso di non accettare la posizione dopo essere stata investita da accuse di aver copiato passaggi chiave del suo libro più venduto.

"Dopo lunga riflessione, ho deciso di rimanere a New York per avere altre opportunità e non assumere una posizione della prossima amministrazione", ha detto al Washington Times l'ex commentatrice di Fox News.

Crowley, che doveva diventare direttore delle comunicazioni strategiche dell'Nsc, non ha citato le accuse. Il futuro consigliere di sicurezza nazionale di Trump, Michael Flynn, ha confermato la rinuncia.

La Cnn ha riferito il 7 gennaio che decine di passaggi del libro di Crowley "What the (Bleep) Just Happened?" erano copiate da altre fonti. L'editore HarperCollins ha in seguito ritirato il libro.

(Fonte Afp)