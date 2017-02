Sahara Occ., Polisario: "fumo negli occhi" il ritiro del Marocco

Algeri, 27 feb. (askanews) - Il ritiro del Marocco da Guerguerat, zona contesa nel Sahara occidentale, è solo "fumo negli occhi". Così il Fronte Polisario ha risposto oggi all'annuncio di Rabat di aver iniziato ad abbandonare l'area al confine con la Mauritania, nel Sud-Ovest del Sahara occidentale.

Nel comunicato diffuso ieri, il ministero degli Esteri marocchino non ha precisato le modalità del ritiro, ma ha affermato che l'operazione è stata avviata "su ordine" del re Mohammed VI a seguito di una richiesta del segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres.

"La decisione del Marocco far ritirare di poche centinaia di metri le truppe presenti vicino a Guerguerat è fumo negli occhi e non potrà nascondere il disprezzo di Rabat per il diritto internazionale (...)", si legge nel comunicato diffuso oggi da Polisario, l'organizzazione che rivendica il diritto all'autodeterminazione per l'ex colonia spagnola passata sotto il controllo del Marocco nel 1975.

Sostenuto dall'Algeria, Polisario chiede che si tenga un referendum, mentre Rabat propone che venga riconosciuta l'autonomia della regione sotto la propria sovranità. (fonte Afp)