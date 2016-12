Russia, voleva unirsi all'Isis: 4,5 anni in colonia penale

Mosca, 22 dic. (askanews) - La clemenza della corte le è valsa soltanto 5 mesi in meno in colonia penale. Una ex studente della Università Statale di Mosca Varbara Karaulova è stata condannata a 4,5 anni di carcere per aver tentato di unirsi ai terroristi dello "Stato islamico" in Siria.

I pubblici ministeri avevano chiesto per la Karaulova cinque anni. Nel 2015 la ragazza era andata in Turchia, con l'intenzione di attraversare il confine con la Siria. È stata arrestata con un gruppo di altri russi, e poi inviata a Mosca.

Dopo qualche tempo Karaulova aveva ripreso il contatto con il reclutatore dello "Stato islamico". Questo è bastato per un procedimento penale ai sensi dell'articolo della legge russa, relativo alla partecipazione a un'organizzazione terroristica.

Karaulova ha dichiarato di avere una relazione sentimentale con il reclutatore. "Ho parlato con lui per amore, e non perché è un membro di qualsiasi organizzazione estremista. Questo amore era malato e inappropriato", ha detto l'imputata in tribunale.