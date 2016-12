Russia: Usa hanno fallito. Noi con Turchia e Iran per soluzione Siria

Mosca, 20 dic. (askanews) - La Russia, la Turchia e l'Iran sono pronti ad agire come garanti della soluzione siriana, dopo "il fallimento" degli Usa. Lo ha detto il ministro della Difesa russo, il generale Sergei Shoigu in un incontro con il suo omologo iraniano a Mosca. "Oggi, gli esperti stanno lavorando sul testo della "Dichiarazione di Mosca" su misure immediate per favorire la soluzione della crisi siriana. Questo è un documento vitale", detto Shoigu, che ha anche riservato una stoccata agli Usa: "Tutti i tentativi precedenti per concordare azioni comuni intrapresi dagli Stati Uniti o dai suoi partner, erano destinati al fallimento. Nessuno di loro ha avuto una reale influenza sulla situazione "sul campo"", ha detto il ministro.

Oggi a Mosca, nonostante l'attentato di ieri ad Ankara, si è tenuta una riunione trilaterale tra ministeri della difesa di Russia, Iran e Turchia, secondo quanto si apprende dall'ufficio stampa del ministero della Difesa russa.