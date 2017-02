Russia torna a giocarsi partita olimpica con giochi militari Sochi

Sochi, 22 feb. (askanews) - La Russia torna a giocarsi la partita olimpica e la carta Sochi, questa volta con la terza edizione dei giochi militari mondiali. E lo fa in grande stile già oggi con l'arrivo della squadra italiana e in particolare di Giorgio Di Centa, il fondista italiano, campione olimpico nella 50 km a Torino 2006 e portabandiera italiano durante la Cerimonia di apertura dei XXI Giochi olimpici invernali di Vancouver 2010.

La manifestazione sportiva è riservata ad atleti militari di tutto il mondo ed è organizzata ogni quattro anni dal Conseil International du Sport Militaire (CISM, Comitato Internazionale Sport Militari). Ai Giochi partecipano spesso, fianco a fianco, militari di Paesi in guerra fra di loro, e per questo è la massima rappresentazione di come lo sport affratelli i popoli e cancelli ogni disputa fra esseri umani.

Dalle Olimpiadi invernali di Sochi 2014 molto è cambiato. In particolare gli assetti mondiali e il rapporto tra Mosca e l'Occidente. Un'altra olimpiade, quella di Rio la scorsa estate, ha visto l'esclusione di molti atleti russi per lo scandalo del doping, ma la Russia ha cercato di affrontare comunque il problema, puntando su volti "puliti", come quello di Slava Fetisov, già stella dell'hockey sovietico e mondiale, poi ministro dello Sport sotto Putin, e oggi deputato e braccio destro del leader del Cremlino per tutto quello che è contraddistinto dai cinque cerchi olimpici.

Sette le discipline presenti ai giochi di Sochi, che iniziano oggi, avranno la cerimonia di apertura il 24 e quella di chiusura il 27: Sci alpino, Sci di fondo, Patrol, Short track, Free climbing, Sci alpinismo, Sci orientamento.