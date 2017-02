Russia, Lavrov: priorità è sovranità e integrità terrioriale Libia

Mosca, 10 feb. (askanews) - Per Mosca la priorità assoluta in Libia è "conservare la sovranità dello stato e l'integrità territoriale". Lo ha detto in un'intervista alle Izvestia il ministro degli esteri russo Sergey Lavrov. Il tutto dopo che ieri un altro quotidiano russo, Nezavisimaja gazeta aveva pubblicato un articolo dal titolo molto eloquente: "Gli italiani raccolgono i pezzi della Libia. Roma ha esortato Mosca e le capitali occidentali a ristabilire l'ordine a Tripoli". Lavrov ha anche definito "necessario" continuare il lavoro "meticoloso, con due centri di potere in Libia, sia Tripoli sia i loro avversari a Tobruk, per superare le divergenze interne, alla ricerca di soluzioni reciprocamente accettabili per tutte le questioni in sospeso e parametri di riconciliazione nazionale. È una linea bilanciata" che Mosca "continuerà a perseguire".

Secondo Lavrov: "la priorità assoluta" della Russia "è la salvaguardia della sovranità e dell'integrità territoriale del paese". I russi si dicono dunque interessati che la Libia esca al più presto dal protrarsi della crisi e torni ad essere "un prospero stato, basato su istituzioni forti, forte esercito e forze dell'ordine" nonchè un player "importante in ambito regionale".

Il capo della diplomazia di Mosca annota inoltre che "il confronto tra Tripoli e Tobruk ha portato a una virtuale paralisi dell'intero sistema di governance, aggravata dai problemi socio-economici". E a fronte del vuoto di potere, in alcune zone rimane la presenza dell'Isis e Al-Qaeda. "Siamo convinti che il problema avrà esito positivo solo se il lavoro delle autorità a tutti i livelli coinvolgerà i rappresentanti di un ampio spettro di forze socio-politiche, gruppi tribali e regionali" ha aggiunto Lavrov.