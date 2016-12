Ministro Trasporti: pista terroristica non è quella privilegiata

Sochi, 26 dic. (askanews) - La Russia osserva oggi una giornata di lutto nazionale all'indomani dello schianto di un aereo militare nel Mar Nero, in cui sono morte tutte le 92 persone a bordo.

La catastrofe, avvenuta domenica mattina poco dopo il decollo del velivolo dalla stazione balneare di Sochi ha susccitato grande emozione in Russia, anche perché a bordo vi erano i membri del Coro dell'Armata Rossa che erano diretti in Siria per celebrare il Nuovo Anno con le truppe russe.

Il ministro dei Trasporti russo, Maxime Sokolov, che ha parlato al termine di una riunione della commissione speciale immediatamente costituita dopo il dramma, ha assicurato stamattina che "le piste privilegiate oggi non includono quella di un attentato terroristico". "Le ragioni possono essere diverse. Gli specialisti del Comitato le stanno analizzando", ha aggiunto il ministro, che ha poi evocato "un problema tecnico o un errore del pilota".