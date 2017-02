Russia, a Navalny 5 anni con condizionale, "correrò per Cremlino"

Mosca, 8 feb. (askanews) - La pena è 5 anni con la condizionale per il blogger e nemico di Putin, Aleksey Navalny imputato per la seconda volta per appropriazione indebita, nel medesimo caso Kirovles. Navalny che ha già detto di voler correre per il Cremlino e che questa nuova sentenza non glielo impedirà, ha annunciato subito dopo il verdetto, la sua intenzione di presentare ricorso contro il nuovo pronunciamento del giudice.