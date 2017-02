Romania, i manifestanti non mollano, vogliono le dimissioni del governo

Nuovo appuntamento in piazza per stasera

Bucarest, 6 feb. (askanews) - Governo romeno sotto pressione in Romania, dove la marcia indietro sul decreto anticorrotti non ha placato la piazza: domenica i manifestanti sono tornati in gran forza a chiedere le dimissioni dell'esecutivo e stasera le proteste riprendono.

Ieri, come promesso già sabato, è stato ritirato formalmente il contestato decreto sulla corruzione. Ma in serata almeno 500mila persone - la metà a Bucarest, altrettante nel resto del Paese che conta in tutto 20 milioni di abitanti - hanno manifestato, dichiarando il dietrofront del governo non sufficiente. A questo punto l'asticella si alza: nel mirino c'è il primo ministro Sorin Grindeanu.

Dopo sei giorni di proteste, di dimensioni senza precedenti dalla caduta del regime comunista nel 1989, l'esecutivo è chiaramente sulla difensiva. Il governo "non ha ragione alcuna per dimettersi", ha ribadito il capo del Partito social-democratico (PSD, al potere) Liviu Dragnea, dopo una riunione del gruppo parlamentare.

Il popolo 'anticorrotti' si prepara al rilancio. "Se scendiamo in strada anche stasera, non potranno resistere. E' oggi o mai più, sarebbe magnifico se fossimo ancora più numerosi", scrive Galbus, un internauta, sulla pagina Facebook "Coruptia ucide" (la corruzione uccide) usata dai manifestanti. "Siamo milioni di romeni che condividono gli stessi timori e lo stesso desidero di non permettere a politici corrotti di accaparrarsi la Romania", si legge tra le centinaia di messaggi con l'hashtag #Resist.

Il decreto d'urgenza abrogato avrebbe in sostanza permesso a una serie di politici di sfuggire alla giustizia. Criticato per aver fatto adottare questa revisione del codice penale per decreto, senza l'ok del parlamento, il ministro della Giustizia Florin Iordache ha annunciato che un progetto di legge che terrà conto delle obiezioni sarà prossimamente pubblicato e sottoposto a pubblico dibattito. L'annuncio sembra avere però ulteriormente alimentato la diffidenza dei manifestanti, che, annunciato "stretta vigilanza".

Il testo che ha scatenato lo sdegno riduceva sensibilmente le pene previste per abuso di potere e introduceva una sorta di 'franchigia' di 200mila lei (44mila euro) sotto la quale non sarebbe scattato il processo per corruzione. Da vedere cosa sarà proposto nella nuova legge. Ma ora "i manifestanti hanno vinto una battaglia e vogliono vincere la guerra", riassume l'analista politico Cristian Tudor Popescu , secondo cui il governo Grindeanu sembra "un ladro che spera di essere perdonato se restituisce quello che ha rubato".

Al di là del ritiro del testo, adesso la Corte costituzionale dovrà comunque pronunciarsi su una serie di ricorsi presentati la settimana scorsa contro il decreto.

Grindeanu, 43 anni e solo da un mese a capo del governo, ha da parte sua escluso di dimettersi e ha invocato la "responsabilità nei confronti dei romeni" che hanno votato a valanga (46% delle preferenze) per i social-democratici alle legislative di dicembre. Un argomento che certamente convince una parte dei sostenitori del partito, ma erano si e no in mille davanti al palazzo presidenziale i sostenitori del PSD a contestare il presidente di centro-destra Klaus Iohannis, accusato di avere "fomentato" le manifestazioni contro il governo.