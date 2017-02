Roman Polanski cerca accordo con giustizia per tornare negli Usa

Vuole garanzia che non andrà in carcere

Los Angeles, 16 feb. (askanews) - Il regista Roman Polanski ha idea di tornare negli Stati uniti, ha spiegato il suo legale Harland Braun oggi, e sta cercando garanzie che non verrà incarcerato nonostante sia ancora ricercato per violenza sessuale su una 13enne avvenuta nel 1977.

Polanski, che ha vinto premi per film come "Rosemary's baby", "Il pianista" e "Chinatown", è latitante da circa 40 anni per gli Usa, ma sostiene di aver trovato un accordo con la giustizia americana che dovrebbe tenerlo fuori dalla cella.

(Fonte Afp)