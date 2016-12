Ondata di no da parte delle star a inviti per cerimonia

Roma, 24 dic. (askanews) - L'annuncio della partecipazione del corpo di ballo newyorchese delle Rockettes alla cerimonia d'investitura di Donald Trump ha suscitato una polemica. La casa madre ha così assicurato che le ballerine saranno libere di decidere se andarci o meno.

La squadra di transizione del presidente eletto sta avendo difficoltà a trovare delle celebrità e degli artisti che accettino di esibirsi alla cerimonia. Il mondo dello spettacolo, nel suo complesso, si è espresso contro il miliardario.

Secondo diversi media americani, il cantante italiano Andrea Bocelli, la canadese Céline Dion e il gruppo rock Usa dei Kiss hanno tutti declinato l'invito. Anche il britannico Elton John ha smentito il team di transizione, che aveva annunciato la sua presenza.

Giovedì i collaboratori di Trump e il gruppo Madison Square Garden hanno annunciato in un comunicato che le Radio City Rockettes, delle quali il Madison possiede i diritti, si sarebbero esibite il 20 gennaio a Washington nella cerimonia.

Le Rockettes sono un'istituzione nelle feste natalizie per i newyorchesi. Si esibiscono al Radio City Music Hall, realizzando una danza sincronizzata con lancio di gambe, alla maniera del cancan francese.

"Siamo onorati che le Rockettes siano state sollecitate di nuovo a esibirsi nei festeggiamenti dell'investitura", ha indicato in un comunicato il Madison Square Garden, ricordando che avevano già dansato nelle cerimonie di George W. Bush del 2001 e del 2006. Ma l'annuncio ha suscitato malumori, con una delle ballerine, Phoebe Pearl, che ha pubblicato su Instagram - in un profilo poi eliminato - un messaggio nel quale esprimeva la sua delusione. "La decisione di danzare per un uomo che rappresenta tutto ciò a cui noi ci opponiamo è spaventosa", ha scritto secondo l'Hollywood Reporter.

Dopo un'ondata di polemiche, il Madison Square Garden ha emesso un secondo comunicato nel quale ha assicurato che la partecipazione sarà su base volontaria. "Non abbiamo mai detto loro che sono obbligate a partecipare a un evento, tanto meno all'investitura", ha affermato il gruppo.

Oltre alle Rockettes, l'unica artista che ha dato la sua disponibilità è la giovane cantante Jackie Evancho, che ha soli 16 anni e ha già pubblicato cinque album, per lo più cover, nei Top 20 Usa. (Fonte Afp)