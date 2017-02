Ricercatore canadese scopre filmato in cui appare Marcel Proust

Parigi, 15 feb. (askanews) - Un uomo in redingote, magro, piccoli baffi neri, viso ovale e cappello floscio, scende i gradini di una chiesa di Parigi. Ma quello che appare in questo filmato d'epoca non è un passante come tutti gli altri. Si tratta, in realtà di un vero e proprio"spettro", dice un ricercatore canadese, Jean-Pierre Sirois-Trahan. L'immagine che si materializza, infatti, è quella di Marcel Proust. E sarebbe la prima documentazione filmata capace di restituirci l'immagine in movimento dell'autore della "Recherche".

Il filmato è una pellicola in 35 millimetri che risale al 14 novembre del 1904, nove anni prima della pubblicazione del primo volume della "Ricerca" (che uscirà tra il 1913 e il 1927). Il filmato sarebbe stato girato in occasione del matrimonio tra Armand de Guiche, un caro amico di Proust, e Elaine Greffulhe, nipote Robert de Montesquiou, la figura che ispirò Charlus, una delle figure chiave del libro.

Il filmato, che dura un minuto e 11 secondi, può esser visto sul sito della rivista francese Le Point. Proust appare al secondo 37.