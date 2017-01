New York, 23 gen. (askanews) - Donald Trump non renderà pubbliche le proprie dichiarazioni dei redditi. A ribadirlo è stata Kellyanne Conway, consigliere del nuovo presidente degli Stati Uniti, parlando ieri alla Abc. "La risposta della Casa Bianca è che non ci sarà la pubblicazione delle sue dichiarazioni dei redditi. Ci siamo opposti fino alla elezioni, alla gente non interessava, ha votato per lui" ha detto Conway.

Nemmeno la petizione online, lanciata venerdì sul sito della Casa Bianca e già firmata da oltre 255.000 persone, con cui si chiede la pubblicazione delle sue dichiarazioni dei redditi, ha convinto Trump a cedere su questo fronte; pochi giorni prima del giuramento, durante la conferenza stampa organizzata alla Trump Tower, a New York, il presidente aveva dichiarato: "Non le pubblico perché sono ancora sottoposte a verifica. Le uniche persone a cui interessi la mia dichiarazione dei redditi sono i giornalisti. Ho vinto. Sono diventato presidente. Non saprete molto - ha detto - dalla mia dichiarazione dei redditi". (segue)