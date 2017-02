Raid iracheno contro Isis in Siria, "d'intesa con Damasco"

Roma, 24 feb. (askanews) - I raid compiuti dall'aviazione irachena contro obbiettivi dello Stato Islamico (Isis) in Siria sono stati eseguiti in coordinamento con il governo di Damasco. Lo ha detto una fonte vicina al ministero degli Esteri siriano.

"I bombardamenti iracheni che hanno colpito posizioni di terroristi all'interno del territorio siriano sono stati condotte in pieno coordinamento con la Repubblica araba siriana", ha detto questa fonte citata dal quotidiano al Al Watan vicino al regime del presidente siriano Bashar al Assad.

In mattinata il primo ministro iracheno Haider al Abadi aveva detto in un comunicato di aver "ordinato il comandante della forza aerea di colpire le posizioni dei terroristi di Daesh nei settori di Housseibeh e Abu Kamal in Siria", usando l'acronimo in arabo dell'Isis.

La cittadine di Abu Kamal si trova nella provincia siriana di Deir Ezzor, in gran parte controllata dagli uomini del Califfato, a sette chilometri dal confine iracheno, mentre quella di Housseibeh si trova a cavallo tra l'Iraq e la Siria. Secondo un funzionario della sicurezza che ha parlato in condizione di anonimato, questa è la prima volta che la forza aerea irachena colpiscono obiettivi dell'Isis in Siria.

Le bombardement irakien de l'EI en Syrie mené en accord avec Damas Syrie-Irak-conflit-jihadistes

Le bombardement de l'armée de l'air irakienne contre des positions du groupe jihadiste État islamique (EI) en Syrie s'est fait en coordination avec Damas, a affirmé vendredi une source proche du ministère syrien des Affaires étrangères. "Les bombardements irakiens qui ont visé des positions terroristes à l'intérieur du territoire syrien ont été menés en coordination totale avec la République arabe syrienne", a affirme cette source citée par le quotidien proche du pouvoir Al Watan. Le Premier ministre irakien Haider Al-Abadi avait annoncé un peu plus tôt dans un communiqué avoir "ordonné au commandement de la force aérienne de frapper les positions des terroristes de Daech (dans les secteurs) de Housseibeh et Boukamal, en territoire syrien". Daech est l'acronyme en arabe de l'EI. La localité de Boukamal se trouve dans la province syrienne de Deir Ezzor majoritairement contrôlée par l'EI, à 7 km de la frontière irakienne, tandis que Housseibeh est située à cheval entre l'Irak et la Syrie. Selon un responsable de la sécurité s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, c'est la première fois que l'aviation irakienne frappe des cibles de l'EI en Syrie. rim/sk/iw