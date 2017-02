Mosca, 16 feb. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha fatto appello all'Intelligence russa per rafforzare i legami con le controparti statunitensi, nella lotta contro il terrorismo. "Ripristinare il dialogo con i servizi speciali degli Stati Uniti e gli altri membri della NATO è nel nostro interesse reciproco", ha detto Putin in un discorso in Tv.