Putin ordina rinforzo potenziale nucleare russo

Mosca, 22 dic (askanews) - il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato un rinforzo per il 2017 delle forze nucleari russe al fine di rendere possibile un'eventuale risposta a un attacco e la penetrazione di scudi antimissile nemici, in quella che appare come una decisa risposta a Washington. "C'è bisogno di rafforzare il potenziale militare strategico delle forze nucleari" ha detto Putin. "soprattutto con missili complessi che possano rendere penetrabile qualsiasi scudo di difesa missilistico".