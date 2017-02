Putin manda Gerasimov a Baku, incontro con capo stato maggiore Usa

Mosca, 16 feb. (askanews) - Si tengono oggi a Baku (Azerbaijan) i negoziati tra i Capi di Stato Maggiore della Russia Valerij Gerasimov e degli Stati Uniti Joseph Dunford. Secondo quanto si apprende da Mosca, si intende "discutere lo stato e le prospettive della cooperazione militare tra Russia e Stati Uniti, come anche la prevenzione di incidenti legati alle attività militari delle parti in corso". Si prevede anche uno "scambio di opinioni sulla situazione della sicurezza in aree di crisi del mondo", come precisa dal Ministero della Difesa russo.