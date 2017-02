Putin ha ordinato un profilo psicologico di Trump

Roma, 21 feb. (askanews) - Vladimir Putin vuole prepararsi bene all'incontro con Donald Trump - per cui non è stata ancora fissata una data - e i consiglieri del presidente russo stanno stilando un accurato profilo psicologico del capo della Casa Bianca, in modo da lasciare il meno possibile all'improvvisazione del momento, quando sarà.

I lavori in corso per il dossier su Trump sono stati rivelati dal canale americano Nbc.

Nei rapporti preliminari già arrivati sulla scrivania di Putin si sostiene, tra l'altro che Trump ha una innata tendenza a rischiare e ha una visione del mondo "piuttosto ingenua". L'ex ministro degli Esteri russo Andrei Fedorov ritiene che il problema può piuttosto arrivare dalla parte americana: a Washington possono "non del tutto capire, who is mister Putin" e quanto il leader del Cremlino sia "un tipo tosto". In ogni caso, per il presidente russo stanno lavorando sia veterani della diplomazia russa, sia consiglieri esterni.

Fedorov ha spiegato che l'apertura a un rapporto di collaborazione con la Russia è diventata per Trump "Una buccia di banana" ed è anche per questo che il leader russo deve essere preparato a gestire il primo incontro bilaterale con il nuovo presidente americano: "dobbiamo evitare qualsiasi passo che possa danneggiare Trump", ha detto Fedorov.