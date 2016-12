Putin e Erdogan accelerano: concordato un piano per cessate il fuoco in tutta la Siria

Ankara, 28 dic. (askanews) - Potrebbe essere una svolta verso negoziati politici, o potrebbe finire con il riaccendersi del conflitto siriano: Turchia e Russia hanno concordato un piano di cessate il fuoco per tutta la Siria, ha annunciato oggi l'agenzia turca Anadolu, citando "fonti affidabili". Ankara e Mosca, in base alle poche informazioni trapelate su questo accordo, puntano a fare entrare in vigore il patto entro la mezzanotte del 29 dicembre, ovvero stanotte. Un'idea negoziata nella capitale turca tra delegazioni militari, con la partecipazione di emissari dell'opposizione siriana, secondo le indiscrezioni circolate ieri da Mosca, ma che non include certo tutte le fazioni in campo nel Paese mediorientale. I russi e i turchi precisano infatti che dall'intesa per la tregua generale sono esclusi "i gruppi terroristici", ovvero l'Isis e, come sempre Mosca sottolinea, anche l'ex fronte Al Nusra, la costola di Al Qaida che si è ribattezzata Fath al-Sham (Fronte per la Conquista del Levante) e che per la Russia resta un gruppo da combattere. Quindi tregua generale, ma possibilità di combattere attivamente chi resta nella lista dei nemici da combattere, come già visto ad Aleppo.

E da Aleppo si riparte. Nella seconda città siriana devastata da lunghi mesi di bombardamenti e assedi incrociati, il cessate il fuoco è stato instaurato due settimane fa. Sempre grazie a negoziati patrocinati da Russia e Turchia, che hanno portato, dopo varie false partenze, all'evacuazione dei civili dai quartieri ribelli, ma anche dei miliziani dell'opposizione. Questi ultimi sono stati spediti nei quartieri controllati dal regime siriano oppure nella provincia di Idlib, diventata una prigione a cielo aperto per i combattenti anti-Assad. Il timore generale, espresso anche dall'inviato speciale Onu per la Siria, Staffan de Mistura, è che Idlib diventi la prossima Aleppo. Così, Turchia e Russia accelerano i tempi, per cercare di uscire in fretta dalla fase militare e porre le basi per negoziati politici. Il momento è favorevole per imporre condizioni senza incontrare troppe resistenze internazionali, data la transizione in atto negli Stati Uniti tra la presidenza di Barack Obama e quella di Donald Trump, al via ufficiale il prossimo 20 gennaio.

In caso di successo dell'accordo annunciato in linea di massima oggi, questa intesa sarà alla base delle trattative politiche tra il regime e l'opposizione che proprio Turchia e Russia vogliono organizzare ad Astana, in Kazakistan. In realtà, gli interessi del presidente turco Recep Tayyip Erdogan e del russo Vladimir Putin in Siria divergono: il primo ha appoggiato apertamente l'opposizione, il secondo ha mandato l'aviazione ad aiutare Bashar al-Assad. Ma entrambi sono interessati a porre fine al conflitto, mantenendo la propria influenza sul Paese dilaniato dalla guerra, e assieme all'Iran si sono presentati come i "garanti"

Ieri Erdogan ha accusato l'Occidente, a cominciare dagli Usa, di non mantenere le proprie promesse in Siria, anzi di sostenere "gruppi terroristi", compreso lo Stato Islamico. Accuse liquidate dal Dipartimento di Stato americano come "ridicole", ma che spiegano quanto il presidente turco sia deciso a promuovere il ruolo del suo Paese in Siria attraverso la collaborazione con Putin piuttosto che con la coalizione internazionale a guida Usa.

Ankara è impegnata da fine agosto a combattere l'Isis e le milizie curde (che considera alla stregua dei terroristi) nei pressi della sua frontiera. In particolare, assieme a gruppi di insorti siriani da settimane cerca di strappare ai jihadisti Al-Bab, il bastione del'Isis che si trova nella provincia di Aleppo, a 25 chilometri dal confine turco. In queste operazioni ha già perso 37 soldati. Azioni militari portate avanti in silenzioso accordo con i russi, che nel frattempo stavano presidiando le ultime fasi della battaglia di Aleppo.