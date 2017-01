Putin: chi inventa storie hot su Trump è peggio delle prostitute

Mosca, 17 gen. (askanews) - "Le persone che inventano e sfruttano falsità come quelle diffuse riguardo il presidente eletto degli Usa son peggio delle prostitute, non hanno alcuno scrupolo morale": così Vladimir Putin ha commentato il cosiddetto dossier russo su Donald Trump, ovvero le notizie di video e materiali compromettenti che sarebbero stati raccolti in Russia sul miliardario che venerdì diventerà il 45esimo presidente degli Stati Uniti. Notizie non avallate da prove, ma raccolte da un ex agente segreto britannico ritenuto di assoluta serietà e allegate a un rapporto dell'intelligence Usa, con conseguenti polemiche e furia del futuro Commander in Chief.

Putin ha messo in dubbio la stessa possibilità che vi sia del vero in queste informazioni: mi pare a dir poco strano, ha detto, che "un uomo già adulto", che per anni ha organizzato concorsi di bellezza, durante una visita a Mosca abbia invitato in camera "ragazze con un basso livello di responsabilità sociale". Ovvero delle prostitute, persone che spesso agiscono per bisogno o vittime di circostanze che non sanno gestire, ha argomentato il capo del Cremlino, mentre chi produce falsità "è peggio", non ha attenuanti.

Putin ha poi detto che la vicenda del presunto dossier - "un falso", ha ribadito - raccolto a carico di un presidente eletto degli Usa "non ha precedenti" e "prova il livello di degrado dell'élite politica in Occidente, compresi gli Stati Uniti".

Quanto al suo rapporto con Trump, il presidente russo ha sottolineato: "io il signor Trump non lo conosco, non l'ho mai incontrato, non so cosa farà sulla scena internazionale, per cui non ho alcuna base per attaccarlo, per criticarlo, e neppure per difenderlo". Detto questo, ha aggiunto, "non è che chiederemo al comitato dei Nobel che gli diano un premio per la matematica, la fisica o altra materia. Non ho basi neppure per questo".