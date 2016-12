Mosca, 30 dic. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso rammarico per il fatto che l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Barack Obama si concluda in questo modo, imponendo nuove sanzioni contro la Russia. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del Cremlino. "È un peccato che l'amministrazione del presidente Barack Obama concluda il suo lavoro in questo modo, ma, tuttavia, che a lui e alla sua famiglia auguro un Felice Anno Nuovo" ha detto in un messaggio.

L'amministrazione del presidente americano Barack Obama ha imposto ieri sanzioni contro 9 istituti russi, aziende e privati, nonchè nei confronti di agenzie di intelligence per "interferenza nelle elezioni" e "pressione sui diplomatici statunitensi". Ha inoltre dichiarato persona non grata 35 diplomatici russi negli Stati Uniti. Putin oggi ha rinunciato all'espulsione di altrettanti diplomatici americani, pur lasciando aperta la porta a misure di risposta alle nuove sanzioni.