Roma, 25 gen. (askanews) - Nel giorno del dibattito tv tra i due sfidanti al ballottaggio delle primarie socialiste, Benoit Hamon e Manuel Valls, la battaglia politica per la corsa all'Eliseo si muove anche su altri fronti. Invitata su Europe1, Marine Le Pen, la leader del Front National e candidata dell'estrema destra alle presidenziali, sferra attacchi a tutto campo e soprattutto contro Emmanuel Macron, convinto europeista, colui che appare ormai come l'unico in grado di impedirle di arrivare al ballottaggio.

"Macron è il miglior candidato del sistema - dice Marine Le Pen nel corso dell'intervista stamattina su Europe1 - E' il rappresentante degli interessi delle grandi potenze finanziarie". Poi la presidente dell'Fn se la prende con lUe e la moneta unica, suoi bersagli abituali: "L'euro ha fallito. Questa moneta unica ci ha fatto perdere competitività, siamo diventati vittime di un dumping monetario". La sua ricetta è nota: "Per lottare contro le delocalizzazioni - scandisce con slogan ormai noti Le Pen - metterò in atto un patriottismo economico e un protezionismo intelligente". Infine un richiamo alla Brexit, considerata un esempio: "La Gran Bretagna, dopo la Brexit, registra una buona crescita e una diminuzione della disoccupazione, con buona pace di tutti coloro che prevedevano il contrario".

Secondo l'ultimo sondaggio Ipsos Sopra diffuso domenica scorsa, Marine Le Pen potrebbe arrivare addirittura in testa al primo turno delle presidenziali il prossimo 23 aprile con circa il 27% dei voti, seguita da François Fillon con il 25%. A seguire, con il 18%, Emmanuel Macron, fondatore del movimento En Marche!, poi ancora il leader della sinistra radicale Jean-Luc Mélenchon con il 15%. Il candidato dei socialisti - che sia Valls o Hamon - arriverebbe in quinta posizione, probabilmente con una percentuale a una sola cifra.