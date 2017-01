Presidenza Europarlamento: Tajani ha 247 voti, Pittella 183

Strasburgo, 17 gen. (askanews) - Il candidato del Ppe alla presidenza del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha preso 274 voti su 683 voti validi espressi al primo turno dell'elezione per la presidenza dell'Assemblea, oggi a Strasburgo. Lo ha riferito oggi a Strasburgo il presidente uscente dell'Assemblea Martin Schulz.

Il candidato dei Socialisti e Democratici, Gianni Pittella, ha ottenuto 183 voti (praticamente solo quelli del suo gruppo), mentre Helga Stevens, dei Conservatori europei (Ecr) ha avuto 77 voti. Senza sorprese, la candidata "di bandiera" dei Verdi, Jean Lambert, ha ottenuto 56 voti (poco più dei voti di cui dispone il suo gruppo), e quella della Sinistra unitaria (Gue), Eleonora Forenza ha avuto 50 voti (poco meno di quelli di cui dispone il gruppo). Laurentij Rubega, candidato di bandiera del gruppo di estrema destra Enf di Marine Le Pen e Matteo Salvini, ha avuto 43 voti. Ci sono stati, inoltre, 35 voti nulli (il numero comprende anche le schede bianche).

Il risultato di Tajani non è ancora sufficiente per l'elezione (serve la maggioranza assoluta dei voti validi espressi, che sarebbe in questo caso 342 voti), ma è sostanzialmente superiore rispetto ai 217 seggi del Ppe e mostra che almeno una buona parte dei Liberaldemocratici (Alde, 68 seggi) sta votando per il candidato del Ppe. Il secondo turno di voto comincia alle 13.