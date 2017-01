Presidente Taiwan in CentrAmerica. Transito in Usa agita Pechino

Non incontrerà nessuno dell'amministrazione Trump

Taipei, 7 gen. (askanews) - La presidente di Taiwan Tsai Ing-wen è in viaggio verso gli Stati Uniti nell'ambito della sua visita in America centrale. Un viaggio che è seguito con molta attenzione da Pechino dopo la polemica sulla telefonata di congratulazioni che il leader di Taipei ha fatto al presidente eletto Donald Trump che ha messo in dubbio la politica dell'unica Cina.

Il focus della visita che durerà nove giorni è legato agli alleati di Taiwan in America centrale, ma le due tappe a Houston all'andata e a San Francisco al rientro hanno fatto rizzare le orecchie alla Cina che nell'ultimo decennio ha goduto di un canale diplomatico esclusivo con Washington che di fatto aveva ignorato Taipei, considerata da Pechino una provincia del Paese.

Pechino ha annunciato esercitazioni militari vicino Taiwan, come manifestazione di forza in seguito al deterioramento delle relazioni con la stessa isola e con gli Usa e ha chiesto a Washington di impedire il transito sul suo territorio della presidente Tsai. "Un transito è un transito", ha dichiarato la leader taiwanese la scorsa settimana quando le è stato chiesto se avrebbe incontrato qualcuno dell'amministrazione Trump. E lo stesso presidente eletto ha escluso qualsiasi tipo di incontro dicendo che "è un po' inappropriato" prima di prendere l'incarico il 20 gennaio.

Tsai sarà in Honduras, Nicaragua, Guatemala e El Salvador. Il Vaticano è tra i principali sostenitori di Taiwan, ma la Santa Sede ha anche migliorato recentemente le sue relazioni con la Cina e questo mette in dubbio i rapporti con le autorità dell'isola.

(fonte afp)