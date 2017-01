Presidente Messico annulla visita dopo ultimatum Trump su muro

Roma, 26 gen. (askanews) - Il presidente del Messico Enrique Pena Nieto ha annullato la visita negli Stati Uniti dopo l'ultimatum del presidente Usa Donald Trump sul muro.

"Se il Messico non vuole pagare per il tanto necessario muro, sarebbe meglio allora cancellare l'imminente incontro". Così, su Twitter l'inquilino della Casa Bianca, che avrebbe dovuto incontrare il presidente messicano la prossima settimana. Nieto aveva ribadito che il Messico non pagherà per il muro al confine, come invece chiesto da Trump.

