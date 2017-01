Presidente illegittimo? Trump si scaglia contro eroe diritti civili

John Lewis ha detto: non lo vedo come un presidente legittimo

Roma, 14 gen. (askanews) - Donald Trump si scaglia contro John Lewis, esponente democratico di punta alla Camera e storico leader dei diritti civili, che ha detto di considerare "illegittima" la presidenza del miliardario che tra pochi giorni siederà alla Casa Bianca.

"John Lewis dovrebbe passare più tempo a risolvere problemi e ad aiutare il suo distretto, che è messo davvero male e sta cadendo a pezzi, per non parlare dell'epidemia criminale, invece di lamentarsi dei risultati elettorali, basandosi su falsità. Chiacchere, chiacchere, chiacchere, nessuna azione, nessun risultato. E' triste!", ha scritto nei suoi primi tweet giornalieri (come spesso accade con il presidente eletto, il messaggio è distribuito su più tweet).

Lewis, eletto in Georgia, durante una trasmissione televisiva ha detto che per lui sarà "molto difficile" costruire un rapporto con Trump: "Non vedo questo presidente eletto come un presidente legittimo".