Roma, 20 feb. (askanews) - Il primo ministro svedese Stefan Lofven ha detto oggi di essere rimasto "sorpreso" dalle affermazioni del presidente Usa Donald Trump, secondo il quale l'arrivo di un'ondata di migranti avrebbe provocato un'ondata di violenza nel paese scandinavo.

"Io sono stato, come molti altri credo, sorpreso dai commenti fatti sulla Svezia in questo weekend", ha detto Lofven durante una conferenza stampa congiunta con il governatore generale canadese David Johnston.

Trump, parlando sabato in Florida, ha citato un qualcosa avvenuto "la scorsa notte in Svezia" e ha sottolineato come gli svedesi abbiano accolto molti migranti e questo - a suo dire - starebbe provocando loro "problemi che mai avrebbero pensato possibili".

I social hanno reagito alle dichiarazioni di Trump prendendolo in giro: la dichiarazione, infatti, citava un evento (probabilmente un attentato) mai avvenuto. Tra i tweet più sarcastici quello dell'ex premier Carl Bildt, che si era chiesto cosa Trump "avesse fumato". E ha ricordato che "lo scorso anno ci sono stati 50% in più di assassinii nella sola Orlando/Orange, in Florida, dove Trump ha parlato quel giorno, che in tutta la Svezia".

Più diplomatica la reazione di Lofven. "Abbiamo opportunità, abbiamo sfide, ci lavoriamo tutti i giorni. Ma io penso che ache tutti dobbiamo assumerci la responsabilità di usare i fatti correttamente e di verificare ogni informazione che diffondiamo".

(Fonte Afp9