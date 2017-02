Premier Romania: decreto sulla corruzione sarà abrogato

Roma, 4 feb. (askanews) - Il primo ministro romeno ha detto oggi che abrogherà il decreto salva-corrotti dopo le dure proteste degli ultimi giorni nel Paese.

"Domani si terrà una riunione di governo per abrogare questo decreto", ha annunciato in conferenza stampa Sorin Grindeanu. "Non voglio dividere la Romania. Non può essere divisa in due", ha aggiunto.

(fonte afp)