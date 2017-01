Premier Giappone a Seoul: rimuovere statua "donne di conforto"

Tokyo, 8 gen. (askanews) - Il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha chiesto alla Corea del Sud la rimozione della statua che simboleggia le "donne di conforto", tema scottante delle "schiave del sesso" sudcoreane dei soldati nipponici all'epoca della Seconda Guerra Mondiale, su cui si è riaccesa la polemica tra i due Paesi.

Tokyo ha richiamato il suo ambasciatore dopo che è stata installata la statua a pochi passi da consolato di Busan il mese scorso. Il Giappone ritiene che questo atteggiamento sia contrario all'accordo firmato con Seoul nel 2015 con cui il Giappone ha porto le sue scuse e offerto anche dei soldi. "Il Giappone ha già pagato un miliardo di yen (8,6 milioni di dollari) per rispettare sinceramente i nostri obblighi. Penso che adesso sia il momento per la Corea del Sud di mostrare la sua sincerità in maniera decisa", ha dichiarato Abe sulla tv NHK.

