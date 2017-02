Praga teme per vita ambasciatore nordocoreano, è zio di Kim

Praga, 27 feb. (askanews) - Servizi segreti cechi in allarme per la sorte dell'ambasciatore nord coreano a Praga, Kim Pyong, zio del dittatore Kim Jong-un e da tempo considerato un elemento di disturbo per gli equilibri della Corea del nord. Dopo il delitto di Kim Jong-Nam - ucciso il 13 febbraio all'aeroporto di Kuala Lumpur, con ogni probabilità da emissari del fratellastro numero uno della Corea del nord, il prossimo obiettivo del dittatore Kim Jong-un potrebbe essere proprio lo zio ambasciatore nella capitale ceca.

Il diplomatico è infatti il figlio di Kim Il-sung, "il Grande leader", passato alla storia per aver fondato il regime e governato il paese dal 1948 sino alla sua morte nel 1994, al quale tra l'altro lo lega una impressionante somiglianza fisica. In considerazione di tale discendenza, Kim Pyong in passato è stato a lungo considerato un possibile ostacolo per l'ascesa al trono di Kim Jong-un e un punto di riferimento per l'opposizione all'attuale regime di Pyongyang.

Molti osservatori già da tempo pensano che Kim Pyong sia stato avviato alla carriera diplomatica proprio con l'intento di tenerlo lontano da Pyongyang, in una sorta di esilio dorato. Gli ininterrotti incarichi all'estero avrebbero infatti lo scopo di impedirgli intromissioni nelle questioni interne e soprattutto l'eventuale ambizione di succedere al nipote al quale tra l'altro lo lega una impressionante somiglianza fisica.

Nell'estate del 2011 si era persino diffusa la voce, rivelatasi poi infondata, di un suo arresto, per volere del fratellastro Kim Jong-il - il "caro leader", padre di Kim Jong-un - il quale sentendosi vicino alla morte avrebbe voluto così sbarazzarsi definitivamente di colui che poteva disturbare l'ascesa di suo figlio alla guida del paese.

Lo scorso 10 febbraio, appena tre giorni prima dell'uccisione di di Kim Jong-Nam a Kuala Lumpur, la stampa ceca aveva ripreso con un certo risalto le notizie riportate dalla stampa sudcoreana, secondo le quali un agente segreto della Corea del Nord sarebbe stato di recente inviato a Praga "con l'incarico di occuparsi dell'ambasciatore".

Kim Pyong d'altronde è presumibilmente sotto il costante controllo degli agenti segreti di Pyongyang, anche qui nella sua ambasciata di Praga, una poco appariscente villa a due piani che funge anche come residenza, in una zona in collina e poco frequentata della capitale ceca.