Portogallo, morto l'ex presidente Mario Soares, aveva 92 anni

Considerato il padre della democrazia, era in ospedale da dicembre

Lisbona, 7 gen. (askanews) - L'ex presidente socialista Mario Soares, considerato il padre della democrazia in Portogallo, è morto oggi a 92 anni. Lo ha annunciato alla France presse il portavoce dell'ospedale dove era ricoverato a Lisbona.

Soares era stato ricoverato il 13 dicembre scorso nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale della Croce Rossa a causa di "un aggravamento generale del suo stato di salute". Il 24 dicembre, il portavoce dell'ospedale, José Barata, aveva riferito di un ulteriore peggioramento delle sue condizioni di salute, definite "critiche".

L'ex presidente, che ha contribuito all'avvento della democrazia nel 1974 e all'integrazione europea del Paese, è stato per più di 40 anni sulla scena politica del Portogallo. Fondatore del Partito socialista portoghese, Soares è stato ministro degli Esteri, due volte capo del governo, presidente della Repubblica dal 1986 al 1996, e deputato europeo. La sua ultima apparizione pubblica risale allo scorso settembre, in occasione di una cerimonia in omaggio alla moglie. L'ex presidente aveva festeggiato i 92 anni il 7 dicembre scorso. (con fonte Afp)