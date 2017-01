Polonia, Procura: Walesa collaborò con la polzia segreta

Varsavia 31 gen. (askanews) - L'Istituto per la Memoria Nazionale (Ipn) polacco, incaricato di perseguire i crimini relativi all'occupazione nazista e alla dittatura comunista, ha confermato che l'ex presidente e Premio Nobel per la pace Lech Walesa è stato un informatore della polizia, come dimostrerebbe l'analisi calligrafica di alcuni documenti.

Walesa, che ha sempre negato ogni accusa di collaborazionismo con le autorità comuniste, non ha commentato le affermazioni dell'Ipn, ma il suo portavoce ha annunciato che "il caso non si chiude oggi" e che probabilmente verranno richieste ulteriori perizie.

Il "contratto" di collaborazione - firmato con il nome in codice di "Bolek" - risale al dicembre del 1970, mentre le 17 ricevute di pagamento, per un totale di circa 5 mesi di stipendio medio dell'epoca, coprono il periodo che va dal 1971 al 1974; "Bolek" in cambio avrebbe trasmesso 29 rapporti manoscritti alla polizia segreta.

Un tribunale ad hoc aveva stabilito nel 2000 che non esistevano le basi per sospettare Walesa di collaborazionismo; il caso era però stato riaperto dall'Ipn lo scorso anno dopo la scoperta di nuovi documenti provenienti dagli archivi della polizia. Lo stesso premio Nobel peraltro aveva riconosciuto lo scorso anno di aver "commesso un errore" e di aver firmato un foglio nel corso di uno degli interrogatori di polizia cui era stato sottoposto; va anche notato che nel 2008 un libro pubblicato dallo stesso Ipn affermava che Walesa era stato messo da parte dalla polizia nel 1976 per la sua "riluttanza a cooperare".

