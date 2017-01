Polonia mette online lista nomi guardiani e SS di Auschwitz

Cracovia, 30 gen. (askanews) - L'istituto polacco per la memoria nazionale (Ipn) ha annunciato oggi di aver messo online la lista delle quasi diecimila persone che operararono ncome guardiani o Ss - nel campo di sterminio tedesco di Auschwitz-Birkenau.

Secondo quanto riferisce il presidente dell'istituto, Jaroslaw Szarek, la pubblicazione della lista - 9.686 nominativi - "non è che l'inizio di un più ampio progetto" deciso per correggere alcune distorsioni comunicative che nel passato hanno più volte portato i media di tutto il mondo a usare la definizione "campo polacco" per designare il campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, campo nazista realizzato in territorio polacco.

Negli archivi elettronici dell'Ipn sono pubblicate anche circa 350 sentenze contro i guardiani del campo emesse dopo la guerra anche se queste non sono ancora state tradotte.

Il lavoro di raccolta dati è stato possibile in gran parte grazie al lavoro di uno storico, il professor Aleksander Lasik, che dal 1982 si sta occupando dell'identificazione delle SS di Auschwitz, un'impresa del resto difficilissima dato che alla viglia della disfatta i nazisti bruciarono moltissimi documenti.