Polonia, conservatori vogliono ombrello nucleare, Usa o europeo

Varsavia, 8 feb. (askanews) - Il capo del partito conservatore nazionalista al governo in Polonia, Jaroslaw Kaczynski, vorrebbe che il suo paese fosse "incluso" nel sistema americano di difesa nucleare, secondo un'intervista pubblicata oggi a Varsavia dopo che ieri lo stesso Kaczynski aveva dichiarato al quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung di volere che l'Europa diventi "una superpotenza nucleare". Due dichiarazioni indicative del clima di incertezza provocato dalle critiche del nuovo presidente Usa Donald Trump alla Nato. L'ombrello nucleare americano protegge i Paesi membri dell'Alleanza atlantica, tra cui la Polonia, oltre a Giappone, Corea del Sud e Australia.

Nella sua intervista al quotidiano conservatore Gazeta Polska, Kaczynski dichiara che Varsavia "dovrebbe operare per l'inclusione della Polonia nel sistema americano di difesa nucleare", che "sarebbe la soluzione ottimale", senza però indicare come questa sistemazione sarebbe diversa dell'attuale.

Il leader conservatore è stato intervistato dalla Faz su un eventuale futuro ombrello nucleare europeo, un'idea nata dopo l'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca che si poggia sostanzialmente su una garanzia franco-britannica estesa alla Germania. "Sarei favorevole se si trattasse di una posizione seria" ha detto. "La accoglierei con soddisfazione. L'Europa diventerebbe una superpotenza. Ma uno o due sottomarini nucleari non basterebbero". In Europa, l'arsenale nucleare americano, nettamente ridimensionato dopo la fine della guerra fredda, conta quasi 200 armi tattiche conservate in Italia, Germania, Belgio, Olanda e Turchia. Queste armi possono essere usate dal Paese che le ospita solo con il sistema doppia chiave, cioè solo con il via libera Usa.

