New York, 18 gen. (askanews) - Per il terzo anno di fila la Terra ha toccato punte di caldo record. Lo sostiene una ricerca del National Oceanic and Atmospheric Administration e della Nasa, sottolineando come la situazione sia allarmante: "Si tratta di un trend, e il fatto che tocchiamo sempre i livelli più alti ogni anno, è il vero indicatore che sono in corso grandi cambiamenti", si legge in una nota dell'agenzia federale Usa.

L'allarme arriva a due giorni dall'insediamento di Donald Trump, che ha costruito parte della sua campagna elettorale negando i cambiamenti climatici e definendo la questione un complotto inventato dai cinesi per battere gli Stati Uniti. I dati, invece, mostrano che i politici dovrebbero preoccuparsi e continuare ad agire per invertire la tendenza. (segue)