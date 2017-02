Per i leader Ue domani a Malta il "convitato di pietra" è Trump

Roma, 2 feb. (askanews) - La dimensione del fenomeno migratorio, la crisi in Libia e le sue possibili soluzioni, il prossimo anniversario dei Trattati di Roma, con una riflessione politica sul futuro dell'Unione europea a 27 e sui pericoli per la stabilità dell'Europa. Di tutto questo si discuterà domani a Malta al vertice informale dei Capi di Stato e di governo dell'Ue, secondo il programma ufficiale illustrato dal presidente del Consiglio Donald Tusk. Ma sarà il pranzo di lavoro - secondo quanto confermato ad askanews - uno dei momenti clou del vertice: convitato di pietra, Donald Trump. Del nuovo presidente degli Stati uniti, e delle sue idee soprattutto in tema di immigrazione e rapporti con la Nato, i leader europei dovrebbero discutere in via informale proprio durante la pausa prevista a fine mattinata.

D'altra parte, nella sua lettera inviata ai capi di Stato e di governo il 31 gennaio scorso, elencando le "tre principali minacce" per la stabilità dell'Europa, Tusk ha ricordato "le preoccupanti dichiarazioni della nuova amministrazione americana", accanto a "una Cina sempre più assertiva" e alla "politica aggressiva della Russia nei confronti dell'Ucraina e i suoi vicini, le guerre, il terrore e l'anarchia in Medio Oriente e in Africa".

E solo tre giorni fa, il capo consigliere della Casa Bianca per il Commercio con l'estero, Peter Navarro, l'economista che Donald Trump ha voluto alla guida del nuovo National Trade Council, aveva rivolto un duro attacco alla Germania e all'euro, definito un "marco camuffato" e pesantemente sottovalutato, che Berlino avrebbe sfruttato ai danni degli altri Paesi europei e degli stessi Stati uniti. L'ennesima tappa di una tensione crescente, che ha vissuto ieri l'affondo contro Trump firmato dai maggiori gruppi politici dell'Europarlamento, che hanno chiesto di non presentare la nomina di Ted Malloch a nuovo ambasciatore statunitense presso l'Ue. Una posizione sottoscritta anche dai capigruppo del Partito popolare europeo e del Partito socialista europeo, Manfred Weber e Gianni Pittella.

Trump a parte, con l'approssimarsi della primavera, i leader europei dovrebbero accordarsi domani a La Valletta su una serie di misure immediate e concrete per arginare i flussi migratori, rompere il modello di business dei trafficanti di esseri umani e salvare vite umane. In particolare, le discussioni verteranno sulla necessità di intensificare la cooperazione con le autorità libiche e confermare il sostegno al governo di Accordo Nazionale libico, pianificando l'assistenza europea alle comunità regionali e locali libiche e alle organizzazioni internazionali attive nel paese.

Priorità dovrebbe essere accordata alla formazione, l'equipaggiamento e il sostegno alla Guardia costiera nazionale libica e ai suoi sforzi per interrompere il traffico di esseri umani, spingendo su un coinvolgimento pieno delle autorità in Libia e dei partner internazionali per migliorare la situazione socio-economica delle comunità locali.

La sessione pomeridiana dei lavori fornirà l'occasione di preparare l'imminente 60° anniversario dei Trattati di Roma, il 25 marzo al 2017, con una riflessione politica sul futuro dell'Ue con 27 Stati membri, dopo l'uscita del Regno unito. Colloqui a cui non parteciperà il primo ministro di Londra Theresa May. La premier britannica prenderà parte alla sessione mattutina dei lavori, dedicata all'immigrazione, e al pranzo successivo, ma lascerà il tavolo prima dell'inizio della discussione sull'Europa post Brexit.