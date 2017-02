Pentagono: ora non pronti a collaborazione militare con Mosca

New York, 16 feb. (askanews) - Gli Stati Uniti "in questo momento" non sono pronti per una collaborazione militare con la Russia. Lo ha detto il capo del Pentagono, James Mattis, dopo che il ministro della difesa russo, Sergei Shoigu, ha detto che Mosca "è pronta per ristabilire la cooperazione con il Pentagono".

"In questo momento non siamo nella posizione di collaborare a un livello militare con la Russia, ma i nostri leader politici si incontreranno e cercheranno di trovare un terreno comune o una via d'uscita", ha detto Mattis ai giornalisti nel corso del summit Nato di Bruxelles.