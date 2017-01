Roma, 23 gen. (askanews) - Il dipartimento alla Difesa statunitense ha smentito la notizia diffusa dal ministero russo della Difesa, secondo la quale l'aviazione di Mosca ha compiuto raid aerei contro obiettivi dell'Isis in Siria coordinati con gli Stati uniti. "Il dipartimento alla Difesa non coordina raid aerei con l'aviazione russa in Siria", è stato scritto in un comunicato.

"L'unico canale di comunicazione tra la coalizione" internazionale a guida statunitense "e la Russia in Siria è 'la linea di comunicazione aperta per ragioni di sicurezza', al fine di evitare incidenti nel cielo siriano tra aerei russi e quelli della coalizione", ha precisato da parte sua il portavoce del Pentagono Adrian Rankine-Galloway.

(fonte afp)