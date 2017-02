Pence e i "pompieri" dell'amministrazione Trump cercano di spegnere i timori degli alleati

Anche Tillerson e Mattis in missione in Europa per rassicurare i Paesi Nato

Roma, 18 feb. (askanews) - Neanche un mese al potere e Donald Trump ha già messo in discussione un po' tutti i capisaldi della politica internazionale statunitense, suscitando grande inquietudine in nemici e negli alleati. Ma, se lui fa l'incendiario, nella sua amministrazione c'è chi è chiamato a fare il pompiere, come oggi il suo braccio destro Mike Pence. E, così, questi ultimi giorni sono stati dedicati da alcuni membri del governo a cercare di dare rassicurazioni che le deflagranti sparate del presidente non arriveranno a modificare certi punti fermi geopolitici soprattutto agli alleati Nato. Tuttavia, queste rassicurazioni, al momento sembrano aver solo aumentato la confusione.

E' difficile fare una lista di tutti i tabù che ha violato Trump tra la campagna elettorale e la sua, finora breve, permanenza alla Casa bianca. Ha attaccato l'Unione europea, ha messo in discussione l'utilità della Nato, ha alluso alla possibilità di abbandonare la politica dei due Stati nella questione israelo-palestinese, ha suggerito a Giappone e Corea del Sud di dotarsi dell'arma atomica, ha ammesso che incontrerebbe faccia-a-faccia il dittatore nordcoreano Kim Jong Un, ha ventilato la possibilità di fare della dottrina dell'"Unica Cina" merce di scambio con Pechino. E questa è solo una parte della lista.

Poi, però, sono arrivati i pompieri. L'ambasciatrice americana all'Onu, per esempio, ha dovuto confermare che, no, gli Usa non intendono rivedere il loro sostegno alla soluzione prevista da tutti i negoziati sulla questione. Ancora, il segretario di Stato Rex Tillerson, che ha incontrato il suo omologo cinese Wang Yi ieri per la prima volta, ha confermato l'impegno sull'"Unica Cina" e la volontà di cooperare con Pechino, dopo che questo mese è stato caratterizzato da tensioni almeno fino a una telefonata tra il miliardario divenuto presidente e il leader cinese Xi Jinping.

Particolarmente preoccupati risultano gli alleati nella Nato che Trump, nella sua volontà di apertura alla Russia, ha più volte fustigato. Jim Mattis, il segretario alla Difesa Usa, ha passato una settimana in Europa per cercare di rassicurare gli alleati che Trump non vuole mandare a ramengo le relazioni transatlantiche. Oggi il vicepresidente Mike Pence ha affermato che l'impegno Usa nella Nato è "incrollabile", pur confermando che Trump vuole sia rispettato l'impegno a mettere più soldi nella difesa dell'Europa. Dichiarazioni di sostegno alla Nato sono arrivate anche da Tillerson.

Tutto questo scenario non ha prodotto, al momento, una fotografia per nulla chiara di cosa realmente Trump intenda fare. Il risultato è apparso, piuttosto, una cacofonia di voci. "Mattis parla di 'difendere l'ordine internazionale basato sulle regole'. Spero possa spiegarlo al suo capo", ha commentato acidamente l'analista tedesco Volkes Perther del centro di ricerca SWP al New York Times.

Alludendo alle aperture verso la Russia, la ministra della Difesa tedesca Ursula Von der Leyen ha lanciato un messaggio a Trump. "I nostri amici americani sanno bene che il vostro tono sull'Europa e sulla Nato hanno un diretto impatto sulla coesione del nostro continente. Non può esserci una politica di equidistanza con gli alleati e con coloro che apertamente mettono in discussione i nostri valori, i nostri confini e la legge internazionale".

Tutto questo scenario di sospetti e confusioni, poi, è rafforzato anche dal fatto che Trump si trova ad affrontare lo scetticismo, se non l'aperta ostilità, anche in storici esponenti del suo Paese e del suo Partito repubblicano. Per esempio, il senatore John McCain, un pezzo da novanta del partito ex eroe di guerra e mai reticente quando si tratta di dare addosso al nuovo inquilino della Casa bianca. Ieri, parlando alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, la stessa che oggi ha visto protagonista Pence, ha lanciato un furioso attacco a Trump, la cui amministrazione è stata da lui definita "allo scompiglio". "Il presidente - ha detto l'ex candidato repubblicano alle presidenziali - penso che faccia dichiarazione e poi si contraddica. Così ci siamo abituati a vedere che il presidente fa il contrario di quel che dice".