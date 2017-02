Paura di proteste, Trump cancella visita a Milwaukee

New York, 1 feb. (askanews) - La Casa Bianca ha deciso di cancellare la visita a Milwaukee del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in programma domani. Trump avrebbe dovuto far visita alla fabbrica di Harley-Davidson, ma la paura delle proteste avrebbe spinto il suo staff a cancellare l'evento, su richiesta della casa motociclistica, secondo i media statunitensi.

Secondo l'amministrazione, Harley Davidson non si sentiva a proprio agio di fronte alla possibilità di affrontare le proteste degli oppositori del presidente e avrebbe chiesto la cancellazione della visita, che non era stata annunciata pubblicamente. Harley-Davidson ha rilasciato un comunicato per dire che "non è in programma, e non lo era nemmeno, una visita del presidente a un nostro stabilimento, questa settimana".

La notizia della visita di Trump allo stabilimento di Harley-Davidson, che sarebbe dovuta rimanere segreta fino a domani, era stata invece diffusa da un gruppo di attivisti, che aveva inoltre già preparato una manifestazione di protesta alla fabbrica. Trump avrebbe dovuto firmare un ordine esecutivo, all'interno dello stabilimento, relativo al settore manifatturiero. Nella contea di Milwaukee, Trump ha perso contro Hillary Clinton alle elezioni di novembre, ma il Wisconsin, lo Stato di cui fa parte - che assegna dieci grandi elettori - è stato vinto dal presidente con un vantaggio di 0,7 punti percentuali, pari a poco più di 20.000 voti; nel 2012, Barack Obama aveva vinto con 6,9 punti di vantaggio su Mitt Romney.