Onu: nel 2016 morti 5mila migranti nel Mediterraneo

Roma, 23 dic. (askanews) - Più di 5mila migranti hanno trovato la morte nel 2016 attraversando il Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l'Europa. L'ha indicato oggi l'Onu, che ha lamentato ieri la morte di circa 100 persone.

"Noi crediamo che circa 100 persone siano annegate ieri nel Mediterraneo. I guardiacoste italiani hanno effettuato quattro operazioni di salvataggio nella zona centrale del Mediterraneo", ha dichiarato un portavoce dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr), William Spindler, in una conferenza stampa. "Queste ultime tragedie - ha continuato - portano il numero dei decessi a oltre 5mila quest'anno", contro i 3.771 dello scorso anno.

Si tratta del bilancio più grave mai registrato, per quanto il numero delle persone che ha attraversato il Mediterraneo quest'anno (circa 350mila secondo Organizzazione mondiale delle migrazioni) sia fortemente diminuito rispetto al 2015, quando erano oltre un milione.

Spindler ha spiegato che ci sono "cause multiple" in questa crescita della mortalità. Sembra "essere legata - ha spiegato - all'utilizzo da parte degli scafisti di navi di peggiore qualità, alle condizioni meteo e alle tattiche utilizzate dagli scafisti per evitare di essere itnercettati dalle autorità". Tra queste, l'invio multiplo di navi da parte delle organizzazioni di scafisti, che rende più difficili i salvataggi.

