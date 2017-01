Onu a Trump: Usa continuino a proteggere chi scappa da guerre

Ginevra, 28 gen. (askanews) - L'Onu ha chiesto oggi al presidente americano Donald Trump di portare avanti la lunga tradizione di accoglienza degli Stati Uniti e di non fare distinzioni di razza, nazionalità o religione. L'appello è arrivato in una dichiarazione congiunta dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) e dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr), diffusa in risposta alla decisione di Trump di sospendere per quattro mesi il programma federale di accoglienza dei rifugiati e di congelare gli ingressi di profughi provenienti da sette Paesi musulmani.

"Unhcr e Oim auspicano che gli Stati Uniti continuino....a proteggere quanti fuggono da conflitti e persecuzioni", si legge nella dichiarazione, in cui si afferma inoltre che i "rifugiati dovrebbero ricevere uguale trattamento di protezione e assistenza, e opportunità di reinsediamento, a prescindere dalla loro religione, nazionalità o razza".

(con fonte Afp)