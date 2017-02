Olanda, Wilders shock torna a insultare i marocchini: sono feccia

Rotterdam (Olanda), 18 feb. (askanews) - Per niente pentito dopo la condanna, anzi, il leader della destra anti-islamica olandese Gert Wilders ha lanciato la sua campagna elettorale con un nuovo violento attacco ai marocchini che vivono nei Paesi bassi, definendoli "feccia" e promettendo ai suoi sostenitori che con lui al potere "l'Olanda tornerà nostra". Il deputato anti-islam è dato vincente dai sondaggi in vista delle elezioni legislative del 15 maggio, viste come un test non solo per l'Olanda ma per tutta l'Europa dopo la Brexit e l'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca.

Wilders, che vuole mettere al bando il Corano e chiudere le moschee, lo scorso dicembre è stato condannato per discriminazione proprio per un attacco alla popolazione marocchina durante un comizio. "La feccia marocchina.. E di nuovo dico che non tutti sono eccia, ma c'è molta feccia marocchina in Olanda che rende le strade insicure, in gran parte giovani, che dovrebbero cambiare", ha rilanciato oggi, parlando con un gruppo di giornalisti prima di tentare una passeggiata nel mercato di Spijkenisse, appena fuori Rotterdam.

"Se vuoi riprenderti il Paese, se vuoi che l'Olanda sia per il popolo olandese, che sia di nuovo la tua casa, allora non devi far altro che votare" per il Partito della Libertà (PVV), ha detto Wilders, accompagnato da un piccolo gruppo di sostenitori.

L'ultima 'somma' dei recenti sondaggi prospetta a Wilder e il suo Partito della Libertà tra i 24 e i 28 seggi alla camera bassa del parlamento, composta da 150 membri, ovvero tra due e quattro seggi in più del Partito Liberale (VVD) del premier Mark Rutte.

Wilder è una figura divisiva, che da una parte suscita entusiasmi, dall'altra si attira le condanne di chi pensa che la libertà religiosa sia uno dei pilastri della società olandese, non negoziabile. Nel mirino di minacce di morte da parte di gruppi radicali islamici, il leader anti-islam è costantemente sotto scorta e viene definito "l'uomo più protetto in Olanda".

In attesa dell'importantissimo voto olandese, si discute anche molto della possibilità di tentativi di condizionarne i risultati tramite azioni di pirateria informatica. Il timore delle autorità locali, e di altre cancellerie in Ue, è che la Russia, che guarda di buon occhio ai movimenti anti-establishment in Europa, possa tentare di condizionare la campagna elettorale. La tensione è così forte che il governo olandese ha annunciato che il conteggio delle schede deposte mercoledì 15 marzo sarà effettuato del tutto in modo manuale. (con fonte afp)