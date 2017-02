Olanda, rimonta partito premier Rutte, parità con Geert Wilders

L'Aia, 22 feb. (askanews) - Perde terreno il Partito per la Libertà di Geert Wilders, la formazione di estrema destra che finora era in testa nei sondaggi, mentre rimonta la formazione del premier liberale Mark Rutte, quando mancano tre settimane alle legislative nei Paesi Bassi.

Il PVV di Wilders si assicurerebbe dai 24 ai 28 seggi (3 in meno in un mese), mentre il VVD di Rutte tra i 23 e i 27 dei 150 seggi complessivi di cui è composta la camera bassa del Parlamento. In termini percentuali - rileva il sito Peilingwijzer, che riassume sei diversi sondaggi - questo significa che il primo ottiene tra il 15,8 e il 17,6%, mentre il secondo tra il 15,2 e il 16,9%.

La spiegazione fornita dagli analisti è che l'elettorato di Wilders tema sempre di più di esprimere un voto inutile, poiché tutte le altre formazioni hanno confermato di non voler stringere alleanze di governo con l'estrema destra xenofoba.

Sono circa 13 milioni gli olandesi chiamati alle urne il 15 marzo, un voto che darà un importante segnale a tutta l'estrema destra europea, in particolare a quella di Francia e Germania, dove si voterà rispettivamente per le presidenziali ad aprile/maggio e per le politiche a fine settembre. (fonte afp)